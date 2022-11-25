Судья Амелин — о предложении Алаева: не хотелось бы давать комментарии после матчей

Арбитр Российской Премьер-Лиги Алексей Амелин высказался о словах президента лиги Александра Алаева. Функционер предложил, чтобы судьи давали комментарии после матчей.

«Ничего об этом не знаю. Лично мне это не особо удобно. После матча я ещё весь напряженный, поэтому мне лучше ничего не говорить.

Через день-два? По большому счету, не хотелось бы. Я не фанат этого. Давайте сейчас зима пройдёт, сборы у нас будут, установки — обмозгуем, как лучше поступать. Пока я не готов к такой информации», — приводит слова Амелина РБ Спорт.

Чемпионат России по футболу ушёл на зимнюю паузу. Следующие матчи в турнире пройдут в начале марта 2023 года.

Игрок попытался симулировать после удара арбитра и толкнул его. Видеоролик: