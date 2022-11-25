Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой рассказал, что порадовало его в первом туре ЧМ-2022

Александр Мостовой рассказал, что порадовало его в первом туре ЧМ-2022
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил выступления сборных на проходящем в эти даты чемпионате мира.

«Перед чемпионатом мира многие говорили, что будет плохой турнир. Очень много негативных комментариев видел. Приянтно, что по итогу все люди радуются, танцуют и пляшут — атмосфера хорошая.

Было много вопросов по самому футболу, но меня радует, что есть интриги. Кто мог представить, что Аргентина и Германия проиграют командам заведомо слабее? С футбольной точки зрения это очень интересно.

Можно выделить судейство, если не брать липовый пенальти Роналду. Не знаю, может, судья тоже знал, что Криштиану надо побить рекорд. Если давать такие пенальти, то можно просто забегать в штрафную, а защитник должен говорить: «Всё, я ничего не делаю, просто стою. Зачем, если игрок вбегает и падает?», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
Булыкин: на ЧМ-2022 многие сборные пока не понимают, где они находятся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022