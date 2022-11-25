«Балтика» разгромила «Арсенал» со счётом 5:0 в матче Первой лиги

Сегодня, 25 ноября, в матче 20-го тура Мелбет Первой лиги на стадионе «Арсенал» в Туле встречались местная одноимённая команда и «Балтика» из Калининграда. Финальный свисток Антона Фролова зафиксировал победу гостевой команды со счётом 5:0.

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте: точным ударом отметился Гедеон Гузина. Через несколько минут гол на свой счёт записал Тамерлан Мусаев, а до окончания первого тайма третий мяч гостей забил Максим Кузьмин. В начале второго тайма Гузина забил четвертый гол команды, а на 78-й минуте Тамерлан Мусаев, так же как и Гузина, оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 5:0 в пользу «Балтики».

«Балтика» набрала 41 очко и ушла на зимнюю паузу на первом месте в Мелбет Первой лиге. «Арсенал» (32) — пятый.