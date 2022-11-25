Де Брёйне: мне нравится играть в хороший футбол, но нужно подстраиваться под партнёров

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне рассказал об усилиях, которые он прикладывает ради партнёров по национальной команде.
«Я стараюсь помочь моей команде, давать ей лучшее, что могу. Иногда я начинаю сильно волноваться, потому что я перфекционист. Хочу, чтобы всё было по-настоящему хорошо. Мне нравится играть в хороший футбол, но я знаю, что должен адаптироваться под своих партнёров по команде, играть с ними и помогать им. Это то, что я стараюсь делать на столько хорошо, на сколько возможно. Думаю, я хорошо делал это на протяжении множества игр в течение нескольких лет. И я считаю, что до сих пор могу помогать команде. Это всё, что я могу для них делать», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт бельгийской федерации футбола.
Сборная Бельгии в первом матче на чемпионате мира 2022 года в Катаре обыграла команду Канады 1:0. В следующих матчах бельгийцы встретятся со сборными Марокко и Хорватии.
- 26 ноября 2022
-
00:55
-
00:53
-
00:38
-
00:26
-
00:04
- 25 ноября 2022
-
23:53
-
23:26
-
23:23
-
23:15
-
23:13
-
23:00
-
22:51
-
22:50
-
22:47
-
22:42
-
22:42
-
22:20
-
22:17
-
22:10
-
22:00
-
21:50
-
21:49
-
21:35
-
21:20
-
21:20
-
21:08
-
21:07
-
21:05
-
21:00
-
20:56
-
20:51
-
20:50
-
20:15
-
20:12
-
20:03