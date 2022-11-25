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Де Брёйне: мне нравится играть в хороший футбол, но нужно подстраиваться под партнёров

Де Брёйне: мне нравится играть в хороший футбол, но нужно подстраиваться под партнёров
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне рассказал об усилиях, которые он прикладывает ради партнёров по национальной команде.

«Я стараюсь помочь моей команде, давать ей лучшее, что могу. Иногда я начинаю сильно волноваться, потому что я перфекционист. Хочу, чтобы всё было по-настоящему хорошо. Мне нравится играть в хороший футбол, но я знаю, что должен адаптироваться под своих партнёров по команде, играть с ними и помогать им. Это то, что я стараюсь делать на столько хорошо, на сколько возможно. Думаю, я хорошо делал это на протяжении множества игр в течение нескольких лет. И я считаю, что до сих пор могу помогать команде. Это всё, что я могу для них делать», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт бельгийской федерации футбола.

Сборная Бельгии в первом матче на чемпионате мира 2022 года в Катаре обыграла команду Канады 1:0. В следующих матчах бельгийцы встретятся со сборными Марокко и Хорватии.

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