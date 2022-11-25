Руслан Нигматуллин: матчи Кубка России меркнут перед чемпионатом мира

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин заявил, что матчи Кубка России по футболу вызывают меньший интерес в сравнении с играми чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.

«Несмотря на моё огромное уважение к турниру, смотреть матчи Кубка России я не очень планирую. Да, там есть интересные игры, но они сильно меркнут перед чемпионатом мира.



К ЧМ в Катаре сейчас всё пристальное внимание, поэтому буду смотреть его, если будут пересечения. Если пересечений не будет, то, возможно, попаду на какой-нибудь из матчей Кубка России», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, часть матчей Кубка России проходят в дни, когда в Катаре проводится чемпионат мира по футболу 2022 года.