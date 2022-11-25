Головин стал лучшим игроком «Монако» в ноябре

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим игроком команды в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба. Лучшего футболиста выбирали болельщики.

Второе место в рейтинге занял Виссам Бен-Йеддер, на третьей строчке расположился Кевин Фолланд. Россиянин принял участие в трёх матчах в прошлом месяце, забил один гол и сделал две результативные передачи.

«Монако» (27) занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1.

Головин перешёл в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. За команду из княжества российский полузащитник сыграл 153 матча, в которых забил 20 голов и сделал 30 голевых передач. Действующий контракт Головина истекает в 2024 году.

Гол Головина не спас «Монако» от поражения в матче с «Саутгемптоном»: