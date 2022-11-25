Рафинья: Бразилия не заслужила Неймара, его футбола и его таланта
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Нападающий сборной Бразилии Рафинья высказался о партнёре по национальной команде Неймаре.
«Бразильские болельщики радуются тому, что Неймар повредил ногу. Как это ни печально, но самая большая ошибка в карьере Неймара — то, что он родился бразильцем. Эта страна не заслуживает его таланта и его футбола», — приводит слова Рафиньи Globo.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Бразилии не хочет рисковать Неймаром в матче 2-го тура со Швейцарией из-за повреждения, которое нападающий получил в стартовой игре с Сербией. Также Неймара поберегут в матче 3-го тура с Камеруном. План заключается в том, чтобы бразилец успел качественно восстановиться к плей-офф мундиаля в Катаре.
Главные враги Неймара в футболе. Видеоролик:
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