Рафинья: Бразилия не заслужила Неймара, его футбола и его таланта

Нападающий сборной Бразилии Рафинья высказался о партнёре по национальной команде Неймаре.

«Бразильские болельщики радуются тому, что Неймар повредил ногу. Как это ни печально, но самая большая ошибка в карьере Неймара — то, что он родился бразильцем. Эта страна не заслуживает его таланта и его футбола», — приводит слова Рафиньи Globo.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Бразилии не хочет рисковать Неймаром в матче 2-го тура со Швейцарией из-за повреждения, которое нападающий получил в стартовой игре с Сербией. Также Неймара поберегут в матче 3-го тура с Камеруном. План заключается в том, чтобы бразилец успел качественно восстановиться к плей-офф мундиаля в Катаре.

Главные враги Неймара в футболе. Видеоролик: