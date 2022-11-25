Бразильский «Фламенго» хочет подписать Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти в бразильский футбольный клуб «Фламенго», сообщает Veja.

По информации источника, руководство «Фламенго» проводит консультации касательно возможности предложения Роналду контракта. Возможное подписание португальца воспринимается как возможность серьёзно усилиться в преддверии матчей Кубка Либертадорес. Переговоры с Роналду ещё не начались, но клуб выразил заинтересованность в их проведении.

Ранее стало известно, что Роналду расторг контракт с предыдущим клубом, «Манчестер Юнайтед». Это произошло вскоре после скандального интервью форварда британскому журналисту Пирсу Моргану. В текущем сезоне 37-летний португалец провёл 16 матчей, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду: