Эннер Валенсия повторил рекорд Олега Саленко на чемпионате мира
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Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия забил в ворота сборной Нидерландов (1:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира. 33-летний футболист забил уже шесть последних мячей своей национальной команды на мундиалях. Об этом сообщает Football Italia. Тем самым Валенсия повторил рекорд россиянина Олега Саленко, итальянца Паоло Росси и португальца Эусебио.
Сборная Эквадора набрала четыре очка в двух матчах группового этапа и занимает в турнирной таблице второе место. Столько же очков у Нидерландов, при этом у команд одинаковые цифры в дополнительных показателях. В последнем туре Эквадор сыграет с Сенегалом.
Сборные-андердоги на чемпионате мира в Катаре. Кто из них проявит себя? Видеоролик:
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