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Дирк Кюйт покинул пост главного тренера голландского «Ден Хага»

Дирк Кюйт покинул пост главного тренера голландского «Ден Хага»
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Главный тренер голландского клуба «АДО Ден Хаг» Дирк Кюйт покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба команды. Ранее Кюйт работал наставником любительской команды «Квик Бойз», а также входил в тренерский штаб «Фейеноорда».

Клуб выступает в Эредивизия. После 14 сыгранных туров «Ден Хаг» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирное таблице чемпионата Нидерландов. «Фейеноорд» с 33 очками лидирует в турнире. «Аякс» (30) занимает второе место.

В ходе своей карьеры футболиста Кюйт выступал за «Утрехт», «Фейеноорд», «Ливерпуль» и «Фенербахче». В сборную Нидерландов вызывался с 2004 по 2014 год. С национальной командой доходил до финала чемпионата мира, становился бронзовым призёром мундиаля и чемпионата Европы

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