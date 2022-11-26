Луис Энрике подшутил над Ферраном Торресом. Игрок встречается с дочерью тренера

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике пошутил над нападающий команды Ферраном Торресом.

«Что бы я сделал, если бы увидел, как Торрес празднует гол, держа большой палец во рту как ребёнок? Я бы заменил его в этот же самый момент, отправил на трибуны, и он больше ни разу не ступил бы на футбольное поле», — приводит слова Энрике Relevo.

Празднование, о котором сказал Энрике, обычно применяется футболистами, чтобы публично заявить о беременности девушки или жены. Ранее стало известно, что Ферран Торрес встречается с дочерью главного тренер испанской сборной.

22-летний Торрес выступает за «Барселону» с января 2022 года. За каталонский клуб нападающий сыграл 44 матча, в которых забил 12 голов и сделал семь передач.

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