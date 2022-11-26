Сборная Сербии вывесила в раздевалке флаг с Косово в составе страны, спровоцировав скандал

Сборная Сербии по футболу вывесила флаг страны, на котором изображена территория государства, включающая Косово. Это вызвало недовольство со стороны представителей косоварской федерации футбола.

«Такому шовинистическому акту не место на спортивных мероприятиях и тем более там, где проходит крупнейшее мировое футбольное событие. Неприемлемо, что этот акт замалчивается. Мы настоятельно требуем, чтобы ФИФА строго применяла свои правила и наказала федерацию футбола Сербии за этот агрессивный акт, противоречащий ценностям, которые передаёт футбол», — говорится в заявлении на официальном сайте федерации футбола Косово.

«Учитывая, что Косово является полноправным членом ФИФА и УЕФА, мы ожидаем от ФИФА конкретных действий в ответ на эти позорные изображения из раздевалки Сербии, которые демонстрируют ненавистное, ксенофобское и геноцидное отношение к Косово, используя для этого чемпионата мира по футболу», — написал министр спорта Косово в своём «твиттере».

На флаге сборной Сербии, помимо очертаний страны и государственного герба, также расположена надпись: «Капитуляции не будет».

Косово — частично признанная страна, расположенная на территории Сербии. Российская Федерация не признаёт независимость региона.

Сборные, которые не пускали на чемпионаты мира: