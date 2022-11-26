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Экс-тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат возобновил карьеру

Экс-тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат возобновил карьеру
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Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат принял решение возобновить тренерскую карьеру. Об этом сообщает Voetbal International.

По информации источника, наставник сменит на посту главного тренера голландского клуба «АДО Ден Хаг» Дирка Кюйта, об отставке которого стало известно недавно. Клуб выступает в Эредивизии. После 14 туров «Ден Хаг» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Фейеноорд» с 33 очками лидирует в турнире. «Аякс» (30) занимает второе место.

Адвокат подтвердил, что к нему обратился голландский клуб, и оценил вероятность того, что он примет поступившее предложение, как очень высокую. Скорее всего, к этому моменту стороны уже договорились. Ожидается, что наставник будет представлен команде в понедельник.

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