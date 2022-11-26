Сборная Австралии вышла в финал Кубка Дэвиса впервые за 19 лет

Австралийские теннисисты Джордан Томпсон и Макс Пёрселл переиграли представителей Хорватии Мате Павича и Николу Мектича и вывели свою сборную в финал Кубка Дэвиса. Встреча проходила на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.
Томпсон и Пёрселл одолели своих соперников со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4. Австралийцы выполнили 12 подач навылет, не допустили ни одной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету Мектича и Павича семь эйсов, две ошибки на подаче и единственный нереализованный брейк-пойнт.
Таким образом, сборная Австралии впервые за 19 лет выходит в финал Кубка Дэвиса.
До этого в одиночном разряде Борна Чорич расправился с Танаси Коккинакисом, а Алекс де Минор обыграл Марина Чилича. В финале Австралия встретится либо с Италией, либо с Канадой.
Последний раз сборная Австралии выходила в финал турнира в 2003 году. Тогда австралийцы встретились с испанцами и смогли выиграть турнир.
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