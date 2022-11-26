Бэкхем наблюдал за матчем, игрок США покрасил волосы в цвет флага. Фото встречи

Вчера, 25 ноября, состоялся матч между сборными Англии и США. Он закрыл программу игрового дня на чемпионате мира. Матч команд, представляющих группу B, прошёл на стадионе «Эль-Байт». Голов команды не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.
На 10-й минуте Букайо Сака получил передачу на ход в штрафную и прострелил к 11-метровой отметке на Гарри Кейна, удар которого заблокировал Уокер Циммерман. Напомним, именно фол Циммермана привёл к назначению пенальти в игре с Уэльсом — он сбил Гарета Бейла.
После двух туров европейская команда возглавляет таблицу своей группы. Команда Гарета Саутгейта набрала четыре очка в двух матчах. Иран занимает второе место, в активе команде три очка. США располагается на третьей позиции.
Лучшие кадры с матча Англия — США — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 26 ноября 2022
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