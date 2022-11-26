Газзаев оценил шансы Сербии на выход из группы на ЧМ-2022

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился впечатлениями от первого тура чемпионата мира, а также оценил шансы сборной Сербии на выход из группы.
«Самое приятное впечатления произвели сборные Бразилии, Саудовской Аравии и Франции. Что касается сербов, то это только первый тур. Если они в остальных матчах сыграют удачно, то, конечно, они могут выйти из группы», — приводит слова Газзаева «РБ Спорт».
Напомним, поединок между «селесао» и сербской командой завершился со счётом 2:0. Дублем в составе бразильцев отметился нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон. После 1-го тура Бразилия возглавила группу G.
Сборные Сербии и Бразилии сыграют свои следующие матчи на чемпионате мира 28 ноября.
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