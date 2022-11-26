Ари рассказал, какой матч финала ЧМ-2022 был бы интересен

Бывший нападающий «Краснодара» и московского «Спартака» Ари считает, что сборная Бразилии не использовала все голевые моменты в первом матче группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре против национальной команды Сербии (2:0).



«То, что я сказал, произошло. Бразилия очень хорошо оборонялась. Команде нужен был только один гол, чтобы раскрыться. Но я считаю, что Бразилия не использовала все шансы!



Вагнер Лав сказал, что в финале Бразилия победит Францию? Я тоже на это надеюсь! Это была бы очень интересная игра!», – приводит слова Ари Metaratings.



После первого тура сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы G.



Напомним, по ходу матча со сборной Сербии бразильские футболисты нанесли более 20 ударов по воротам соперника, десять из которых пришлись в створ. Во втором тайме защитник сборной Бразилии Алекс Сандро попал в штангу, а полузащитник Каземиро – в перекладину.



Дублем в составе бразильцев отметился нападающий Ришарлисон.

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