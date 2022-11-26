«Подарок на новый год». Игнашевич высказался о разгроме тульского «Арсенала»

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич подвёл итог выездного матча с тульским «Арсеналом», в котором его команда, лидирующая в Первой лиге, одержала победу со счётом 5:0.
«Комментарий будет коротким. Думаю, ребята всё сказали на футбольном поле, и я их с этой победой поздравляю. Она важная, потому что мы обыграли хорошую команду на её поле. И эта последняя победа в уходящем календарном году – подарок нашим балтийским болельщикам на новый год.
Что было определяющим в этой игре? Много факторов. То, что наши футболисты знают, что делать на поле, и знают, как побеждать. Собственно, это сегодня вы увидели. Мотивация – место в турнирной таблице. Это вдохновляет ребят больше, чем мои слова», – сказал Игнашевич на послематчевой пресс-конференции.
Вечером 25 ноября в Туле «Арсенал» и «Балтика» открыли 20-й тур Первой лиги. Калиниградцы забили три безответных мяча в первом тайме (Гедеон Гузина, Тамерлан Мусаев, Максим Кузьмин), а после перерыва добавили ещё два (Гузина и Мусаев оформили дубли).
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