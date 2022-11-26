Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Подарок на новый год». Игнашевич высказался о разгроме тульского «Арсенала»

«Подарок на новый год». Игнашевич высказался о разгроме тульского «Арсенала»
Комментарии

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич подвёл итог выездного матча с тульским «Арсеналом», в котором его команда, лидирующая в Первой лиге, одержала победу со счётом 5:0.

«Комментарий будет коротким. Думаю, ребята всё сказали на футбольном поле, и я их с этой победой поздравляю. Она важная, потому что мы обыграли хорошую команду на её поле. И эта последняя победа в уходящем календарном году – подарок нашим балтийским болельщикам на новый год.

Что было определяющим в этой игре? Много факторов. То, что наши футболисты знают, что делать на поле, и знают, как побеждать. Собственно, это сегодня вы увидели. Мотивация – место в турнирной таблице. Это вдохновляет ребят больше, чем мои слова», – сказал Игнашевич на послематчевой пресс-конференции.

Вечером 25 ноября в Туле «Арсенал» и «Балтика» открыли 20-й тур Первой лиги. Калиниградцы забили три безответных мяча в первом тайме (Гедеон Гузина, Тамерлан Мусаев, Максим Кузьмин), а после перерыва добавили ещё два (Гузина и Мусаев оформили дубли).

Новость по теме
«Это вина тренера. Извините за провал». Олег Кононов – после 0:5 от «Балтики»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022