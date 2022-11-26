Глеб поделился мнением об уровне сборных ЧМ-2022 после первых матчей в групповом этапе

Бывший футболист сборной Белоруссии, лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о самых ярких матчах первого тура на чемпионате мира в Катаре и назвал главных фаворитов турнира.



«Большинство матчей первого тура выглядели не очень интересными. Мне понравились три игры: Франция — Австралия, матч Бразилии против сборной Сербии и игра сборной Испании во встрече с Коста-Рикой. Ещё можно выделить матч сборной Канады против Бельгии. Все эти игры были очень впечатляющими и эмоциональными.



Мне понравилась игра сборных Испании, Франции, Бразилии, Японии и Канады. Хоть канадцы и проиграли, надеюсь, они выйдут из группы. Я бы не назвал сборную Испании главным фаворитом чемпионата мира. Франция, Бразилия и Испания для меня фавориты», – приводит слова Глеба Metaratings.



В своём первом матче на турнире сборная Бразилии обыграла Сербию со счётом 2:0, французы выиграли у австралийцев (4:1), а Испания разгромила Коста-Рику (7:0).



«Как об этом можно молчать?!» У иранцев забрали протестный флаг