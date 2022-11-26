Игнашевич: VAR очень справедлив. А ФНЛ без него – просто средневековье

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился мнением о VAR. 25 ноября система впервые была задействована в Первой лиге – в выездном матче калининградцев с тульским «Арсеналом».
«VAR сбивал ритм? Нам это было на руку, потому что мы выигрывали на протяжении всего матча. Что же касается самого VAR в целом, скажу, что это большой шаг. Честно: ФНЛ без VAR – просто средневековье. Уровень очень сильно отличается от того, что мы видим по телевизору. Имею в виду восприятие судейства.
Много ли было матчей, где отсутствие VAR сказывалось на результате? И в этом, и в предыдущем сезоне. VAR очень справедлив. Любые споры, сомнительные моменты, которые мы не видим на поле, видны со стороны. А это, безусловно, добавляет справедливости в футболе», – сказал Игнашевич на пресс-конференции в Туле после победы над «Арсеналом» со счётом 5:0.
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