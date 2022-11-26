Ван Гал считает, что Эквадор заслужил победу в матче с Нидерландами

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал был максимально объективен на пресс-конференции после матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Эквадором, который завершился вничью 1:1.
«Мы не показали хорошей игры. Мы хорошо действовали без мяча, но не с ним. И эта проблема у нас уже была в первом матче. Мы проиграли все дуэли. У нас было плохое владение мячом, а когда его нет, тебе трудно добраться до ворот соперника. Мы быстро теряли мяч и в целом не справились с задачей построить нашу игру. Сборная Эквадора превосходила нас.
Я предупреждал, что Эквадор будет сильнее Сенегала. Мы набрали очко против соперника, который был лучше нас», – приводит слова ван Гала Ole.
После двух туров Нидерланды и Эквадор имеют равное количество очков в группе A – по четыре. В очной встрече команда ван Гала повела после быстрого гола Коди Гакпо, который забил на шестой минуте, но в начале второго тайма Эннер Валенсия сравнял счёт. У сборной Сенегала перед заключительным туром три очка, а хозяева мундиаля катарцы без шансов замыкают таблицу.
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