Пулишич: можно сказать, что ничья с оппонентом уровня Англии – хороший результат

Вингер сборной США Кристиан Пулишич дал свой комментарий после матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года с Англией (0:0).
«Можно сказать, что ничья с оппонентом уровня Англии – хороший результат, но я думаю, что мы могли выиграть этот поединок. Нам необходимо быть циничнее, играть агрессивнее и создавать больше голевых моментов. Главное – победа, и мы делаем всё, чтобы выигрывать. Я полностью уверен, что мы сумеем выйти из группы», – сказал Пулишич в интервью Fox Sports.
После двух туров англичане возглавляют таблицу своего квартета. Подопечные Гарета Саутгейта набрала четыре балла в двух матчах. Иран занимает второе место, в активе команде три очка. США (2) располагается на третьей строчке.
Сборные-андердоги на ЧМ-2022. Кто из них проявит себя? Видеоролик:
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