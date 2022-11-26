Игнатьев: я верю, что Бердыев может вернуться в РПЛ

Экс-наставник сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал новость о том, что Курбан Бердыев может стать главным тренером «Сочи». Последним местом работы специалиста был иранский «Трактор».

«Я верю, что Бердыев может вернуться в РПЛ. Он наш тренер, который по стечению обстоятельств уехал из страны и работает в Иране. Курбан Бекиевич даёт возможность этой стране поглядывать в нашу сторону. Когда в Россию приезжают тренеры из Германии или Италии, они, кроме своей работы, пропагандируют футбол, в который играют в их стране. Бердыев поехал работать за рубежом, потому что он на том этапе своей карьеры был у нас не востребован. Но всем понятно, что мы смотрели на его работу и брали пример. Его квалификация и достижения в России позволяют получить предложение от любой команды РПЛ, мы даже не будем брать «Сочи». И это будет нормально, потому что он своей работой и делом оставил хороший след в нашем футболе.

Какие-то тренеры могут прийти в сильную команду, они имеют право. Если клуб на должность главного тренера берет молодого специалиста, значит в нём что-то видят. Но Курбан Бекиевич сделал очень много для нашего футбола, поэтому он имеет все основания быть в «Сочи». Как дальше пойдет, будем смотреть. Все зависит от того, как он распорядится своим тренерским опытом, который получил в нашем чемпионате и в других странах, ну и всеми ресурсами клуба. Тренер — не изолированная фигура, данная работа зависит от ресурсов, которые предоставляет клуб.

Если человек приедет работать в команду, где нет возможностей, то он ничего не сможет сделать, мне так говорил Лобановский. Валерий Васильевич говорил: «Я не пойду работать в клуб, где ничего нет, а просто прожигать свою жизнь — это не моё». Бердыев имеет полное основание работать в «Сочи», если руководство так хочет. Я с нетерпением жду, когда Курбан Бекиевич вернётся в РПЛ. Поможет ли он «Сочи»? А почему нет, если он уже хорошо работал в других клубах. За ним стоят серьёзные поступки и достижения, поэтому его и приглашают в команды», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

В четверг, 24 ноября, Бердыев покинул пост рулевого иранского «Трактора». В России 70-летний специалист работал с «Рубином» и «Ростовом».