В «Бешикташе» заявили, что не будут подписывать Роналду

Наставник стамбульского «Бешикташа» Шенол Гюнеш сообщил, что его команда не будет предпринимать никаких попыток для подписания соглашения с экс-форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Бешикташ» не будет брать игроков в ближайшее трансферное окно. Клуб продолжит гонку с нынешним составом. Что касается Криштиану Роналду, то клуб не может взять в состав такого футболиста», — цитирует специалиста Goal.com.

Ранее 37-летний Роналду дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором в негативном ключе отозвался о тренерском штабе, руководстве и векторе развития манкунианцев. После этого английская команда приняла решение расторгнуть контракт с нападающим.



В данный момент Криштиану принимает участие в ЧМ-2022 в Катаре в составе сборной Португалии.

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