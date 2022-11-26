В «Бешикташе» заявили, что не будут подписывать Роналду

Наставник стамбульского «Бешикташа» Шенол Гюнеш сообщил, что его команда не будет предпринимать никаких попыток для подписания соглашения с экс-форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Бешикташ» не будет брать игроков в ближайшее трансферное окно. Клуб продолжит гонку с нынешним составом. Что касается Криштиану Роналду, то клуб не может взять в состав такого футболиста», — цитирует специалиста Goal.com.
Ранее 37-летний Роналду дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором в негативном ключе отозвался о тренерском штабе, руководстве и векторе развития манкунианцев. После этого английская команда приняла решение расторгнуть контракт с нападающим.
В данный момент Криштиану принимает участие в ЧМ-2022 в Катаре в составе сборной Португалии.
Роналду обязательно затащит на ЧМ. Почему от Криштиану стоит ждать возрождения. Видеоролик:
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