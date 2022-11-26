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Сёмин: Саудовская Аравия и Испания произвели огромное впечатление в первом туре ЧМ-2022

Сёмин: Саудовская Аравия и Испания произвели огромное впечатление в первом туре ЧМ-2022
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин поделился впечатлениями от первого тура чемпионата мира в Катаре.

«В первом туре огромное впечатление на меня произвели сборная Саудовской Аравии и сборная Испании. Не знаю, смогут ли испанцы выиграть чемпионат мира в Катаре, но они всегда считаются фаворитами турнира, как и бразильцы. В Бразилии очень много ярких молодых футболистов, которые в состоянии давать результат. Там собраны игроки высокого уровня.

Какую сборную поддерживаю? Я просто смотрю футбол и наслаждаюсь игрой», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Франции. В финале турнира в 2018 году французы обыграли сборную Хорватии.

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