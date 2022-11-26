Лепёхин оценил практику добавленного времени в матчах чемпионата мира в Катаре

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о практике добавленного времени на чемпионата мира в Катаре и о том, как она может применяться в российском чемпионате. Судьи на мундиале добавляют значительно больше, чем было привычно ранее.

«В целом для футбола это, наверное, справедливо. Хотя смотря, как наши судьи будут эти новшества применять. Один добавит пятнадцать минут, другой — пять, а десять минут — серьезная разница. Всё индивидуально. Идея, как обычно, хорошая, все зависит от того, кто будет воплощать.



В комнате ВАР семь арбитров, ещё добавили в поле, откуда столько в России? Мне кажется, кого-кого, а судей в России найдут кучу. Тем более таких, которых никто не видит и не слышит, чтобы они сидели в этой тайной комнате. И будут люди получать деньги. На работу, которая никому не видна, у нас всегда можно найти желающих. А вот чтобы непосредственно выйти на поле и взять на себя ответственность, с этим сложнее», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

На текущем турнире Англия и Иран сыграли самый длительный матч в истории чемпионатов мира (без учёта овертаймов). Команды провели на поле 117 минут 16 секунд.