Линекер раскритиковал выступление сборной Англии в игре с США

Бывший английский футболист Гари Линекер прокомментировал игру сборной Англии с национальной командой США во втором туре группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Ужасное выступление для сборной Англии. Но такое случается на чемпионате мира на такой стадии. Большой вопрос, как, даже имея такой талантливый состав, тренер (Гарет Саутгейт. — Прим. «Чемпионата») может повлиять на игру заменами и тактически, когда что-то в матче складывается не так», — написал Линекер в своём «твиттере».

Напомним, Англия и США сыграли вничью 0:0. По итогам двух туров английская сборная набрала четыре очка, занимая первое место в группе B чемпионата мира в Катаре. В следующем туре англичане играют со сборной Уэльса.

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