Осинькин: в «МЮ» сейчас, может, больше Криштиану Роналду заняты, чем Пиняевым

Главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к нападающему самарской команды Сергею Пиняеву.

«Интерес «Манчестер Юнайтед» к Пиняеву? Мы не знаем, есть ли он. Сейчас, может, там больше Криштиану Роналдо заняты, чем Пиняевым. Но мы понимаем, что любого таланта, который заинтересует большие клубы, они всегда найдут возможность пригласить», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

18-летний Пиняев сыграл в 15 матчах за «Крылья Советов» в текущем сезоне в Российской Премьер-лиге и Кубке России, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативных передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Пиняева в € 3,5 млн. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны нескольких российских и иностранных клубов.