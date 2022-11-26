Форвард сборной Эквадора Эннер Валенсия рассказал о своём состоянии

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия после матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Нидерландами (1:1) рассказал о самочувствии. Форвард забил гол, но в концовке встречи был заменён и покинул поле на носилках.
«После матча с Катаром я прошёл медосмотр, и выяснилось, что у меня растяжение связок колена. Оно немного меня беспокоит. В матче с Нидерландами я играл с болью, но главное, что смог помочь команде. Мы по-прежнему сильны.
Чувствую, что мне уже лучше. Нужно полноценно восстановиться к следующей встрече. Надеюсь, мы сможем хорошо показать себя в противостоянии с Сенегалом. Я рассчитываю, что моё состояние значительно улучшится, и я смогу продолжать помогать сборной. У нас хорошая, сильная группа, а это самое главное», — приводит слова Валенсии ESPN AR.
- 26 ноября 2022
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