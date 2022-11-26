Нападающий «Локомотива» Никишин высказался о дебютном матче
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Нападающий московского «Локомотива» Кирилл Никишин поделился эмоциями после дебютного матча в составе команды. «Локомотив» проиграл «Краснодару» в кубковой встрече со счётом 0:1.
«Очень благодарен тренерскому штабу, что доверили сыграть мне 20 минут. Хочу сказать им большое спасибо. Когда выходил, были полные трибуны — вообще ничего не слышно. Мысли были о том, как хорошо сыграть и помочь команде сравнять счёт и выиграть. К сожалению, не удалось.
В раздевалке поздравили с дебютом. Сказали, что неплохо вышел, похвалили. Себя сложно оценивать, надо спрашивать у тренеров. Теперь главная цель — забить за основную команду», — сказал Никишин в интервью клубной пресс-службе.
Никишин вышел на замену на 78-й минуте.
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