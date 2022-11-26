Тошич: удивлён, что Сербия ничего не показала в атаке против Бразилии. Но я верю в сборную

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился впечатлениями от игры сборной Сербии с командой Бразилии на чемпионате мира 2022 года в Катаре (0:2).

«Вы знаете сами, что сборная Сербии играла с одной из самых сильных национальных команд в мире, это фаворит всего чемпионата мира. Мне кажется, что первый тайм был неплохой, у бразильцев не было много моментов, но я согласен: удивило то, что сербы ничего не показали в атаке. Но нужно верить, поддерживать свою сборную, ещё два матча впереди, жаль, что ведущие футболисты — Душан Влахович, Александр Митрович, Филип Костич — травмированы, играют через боль. Я думаю, что это одна из главных причин, тренер говорил, игра с бразильцами была бы другой, если бы они были здоровы, с этим согласен.

Но нужно вытаскивать максимум из того, что есть, впереди матч с командой Камеруна, надо поддержать сборную Сербии и верить дальше. Честно говоря, не только нам, но и другим сборным будет тяжело играть с бразильцами, конечно, все надеялись, что удастся зацепиться за хороший результат. Но впереди две игры, там команды, с которыми как минимум можно играть, надо верить в победу, потому что у сборной Сербии всё есть для этого, всё будет зависеть от игры с камерунцами, я уверен и надеюсь, что у нас всё получится. Потом будет игра с командой Швейцарии, где будем смотреть на наш максимум.

Жалко, что начали с поражения, лучше, когда начинаешь с хорошего результата, но всё ещё впереди. Я знаю, что Сербия хорошо настроена, будут вытаскивать максимум в следующей игре. Я уверен, что при победе всё будет понятно в матче с командой Швейцарии», — приводит слова Тошича ТАСС.

Сборной Сербии осталось провести две игры на групповом этапе чемпионата мира в Катаре: 28 ноября сербы сыграют с Камеруном, а 2 декабря со Швейцарией. Сербская национальная команда занимает последнее место в группе H с нулём очков.

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