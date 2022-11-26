Де Брёйне высказался о шансах сборной Бельгии на победу на чемпионате мира в Катаре
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Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне высказался о шансах национальной команды на победу на чемпионате мира в Катаре.
«Думаю, что нашим шансом был 2018 год. У нас хорошая команда, но она стареет. Мы потеряли нескольких ключевых игроков. К нам приходят хорошие новые футболисты, но они не на том уровне, на котором были те игроки в 2018 году. Я больше рассматриваю нас как аутсайдеров», — приводит слова Де Брёйне The Guardian.
Сборная Бельгии в первом матче на чемпионате мира 2022 года в Катаре обыграла команду Канады со счётом 1:0. В следующих матчах бельгийцы встретятся со сборными Марокко и Хорватии.
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