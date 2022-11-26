Кевин Де Брёйне оценил свою зарплату

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне высказался о своей зарплате.

«Думаю ли я, что у меня слишком большая зарплата? Нет. Я сравниваю это с выступлением артиста на концерте, на который приходят 60 000 человек. Я смотрю на это логически. Миллионы людей смотрят футбол по телевизору, на стадионе смотрят 60 000 человек, доход клуба составляет £ 500-600 миллионов. Да, это большие деньги, слишком ли это много? Если клуб может себе это позволить, то не слишком много. Это не самый популярный ответ, но именно так я это вижу», — приводит слова Де Брёйне The Guardian.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Де Брёйне провёл 14 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и девятью результативными передачами.

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