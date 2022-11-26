Экс-арбитр АПЛ: пенальти за фол на Роналду — ошибка. Я просто поражён

Бывший арбитр английской Премьер-лиги Майк Дин высказался о назначении пенальти в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Португалия — Гана (3:2).



«Защитник играл в мяч, после чего Роналду коснулся его спины и упал, спровоцировав контакт. Это не вина судьи — он принял решение на поле. На мой взгляд, VAR должен был вмешаться и пригласить рефери самостоятельно посмотреть эпизод. Я просто поражён. Мне нравится поддерживать арбитров, но нельзя закрывать глаза на такие ошибки. Нельзя защищать то, чему нет оправдания.



Конечно, главный арбитр должен был подойти к монитору и рассмотреть эпизод. Возможно, произошёл какой-то технический сбой, о котором мы не знаем. Я просто не могу понять, почему его не попросили пройти к монитору. Это ошибка — 100%», — приводит слова Дина Mirror.

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