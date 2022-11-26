Данил Глебов признан лучшим игроком ноября в РПЛ

Российская Премьер-Лига объявила на своём официальном сайте о присуждении полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову звания лучшего игрока чемпионата по итогам ноября.

Глебов обошёл в голосовании за награду своего одноклубника, нападающего «Ростова» Николая Комличенко, форвардов Владимира Сычевого («Оренбург») и Лазара Ранджеловича («Урал»), а также полузащитника «Пари Нижний Новгород» Ярослава Михайлова.

Глебов отметился забитыми мячами в обеих встречах РПЛ в ноябре: полузащитник поразил ворота «Динамо» (2:1) и «Крыльев Советов» (3:1).

Всего за 17 матчей текущего сезона российского чемпионата Глебов забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Полузащитник — второй игрок «Ростова» в этом сезоне, удостоенный награды лучшему футболисту месяца. В июле победителем стал полузащитник Даниил Уткин.