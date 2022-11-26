Тунис — Австралия: стартовые составы на матч ЧМ-2022

Сборные Туниса и Австралии объявили стартовые составы команд на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Туниса: Дамен, Дрегер, Тальби, Мерия, Бронн, Абди, Скири, Лайдуни, Слити, Мсакни, Жебали.
Сборная Австралии: Райан, Бехич, Суттар, Карачич, Роулес, Макгри, Муй, Ирвин, Гудвин, Дюк, Леки.
Сборная Туниса выступает на своём шестом чемпионате мира в истории, команда ни разу не выходила из группы. Австралия также сыграет на шестом мундиале в истории, высшим достижением для команды южного континента является выход в 1/8 финала в 2006 году.
Напомним, в 1-м туре команда Туниса сыграла вничью со сборной Дании (0:0), а Австралия разгромно уступила национальной команде Франции (1:4). Дания и Франция проведут свой матч также сегодня, 26 ноября. Начало встречи – в 19:00 мск.
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