Руслан Нигматуллин: Катар разочаровал — это не уровень чемпионата мира

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями о прошедших матчах группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, а также признался, что был разочарован выступлением сборной страны-хозяйки турнира.
«Порадовали неожиданные результаты. Если бы всё было так, как запланировано, и фавориты бы всех били, то это неинтересно. Непредсказуемые результаты радуют. Радует, что в 1-м же туре случились две крупнейшие сенсации с Аргентиной и Германией. Надеюсь, таких матчей будет ещё больше.
Разочаровал хозяин мундиаля Катар — крайне слабая и неконкурентоспособная команда. Видно, что это не уровень чемпионата мира. Понятно, что разочаровали Германия и Аргентина своей вальяжностью», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 26 ноября 2022
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