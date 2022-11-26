В Футбольной ассоциации Англии рассказали об угрозах от ФИФА из-за радужной повязки

Генеральный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем рассказал, почему капитан национальной команды не вышел на поле с радужной повязкой. Причиной послужили предупреждения от ФИФА.
«Очень важно понять, что произошло. Мы были полны решимости, чтобы использовать повязку. В субботу перед игрой мы пришли к пониманию, что можно было бы её надеть. Но не получили разрешения, нам грозил бы штраф. К сожалению, в день игры они предупредили нас за 10 минут до того, как мы должны были отправиться на игру.
Они приехали с пятью официальными лицами и провели нас по сценарию, при котором как минимум любой, кто носит такую повязку, будет оштрафован и вдобавок к этому подвергнется дисциплинарным санкциям. Фактически в этом действии была неограниченная ответственность. То, как они действовали, было совершенно беспрецедентным. Мы были разочарованы и разозлены. То, как это было сделано, было возмутительно.
Мы чувствовали, что не можем поставить игроков в такое положение, когда на чемпионате мира, о котором многие мечтали, они вдруг не смогут принять участия. Внезапно они могут столкнуться с запретом. Мы не могли допустить подобный сценарий.
Думаю, что в качестве критерия подачи заявок должен быть базовый уровень прав человека. Это абсолютно необходимая часть. Мы хотели продемонстрировать поддержку сообществам, и расстраивает, что не смогли этого сделать», — приводит слова Буллингема Sky Sports.
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