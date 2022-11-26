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«Мы его сильно любим». Азмун объяснил, почему схватил тренера Ирана за горло

«Мы его сильно любим». Азмун объяснил, почему схватил тренера Ирана за горло
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Нападающий сборной Ирана по футболу Сердар Азмун рассказал, почему схватил главного тренера команды Карлуша Кейруша за горло во время празднования одного из голов иранцев в матче с Уэльсом (2:0) на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Всё нормально! Мы просто его очень сильно любим», — приводит слова Азмуна Sport24. Инцидент произошёл во время второго гола сборной Ирана, который случился на 101-й минуте. Азмун, к тому моменту уже ушедший на замену, схватил Карлуша Кейруша за горло в порыве радости.

Победа над Уэльсом стала для Ирана первой на чемпионате мира в Катаре. В первом туре иранская национальная команда потерпела поражение от Англии (2:6). В последнем матче на групповом этапе иранцы сыграют со сборной США. Команда Азмуна сохраняет шансы на выход из группы, имея в активе три набранных очка и занимая второе место в группе.

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