«Мы его сильно любим». Азмун объяснил, почему схватил тренера Ирана за горло

Нападающий сборной Ирана по футболу Сердар Азмун рассказал, почему схватил главного тренера команды Карлуша Кейруша за горло во время празднования одного из голов иранцев в матче с Уэльсом (2:0) на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Всё нормально! Мы просто его очень сильно любим», — приводит слова Азмуна Sport24. Инцидент произошёл во время второго гола сборной Ирана, который случился на 101-й минуте. Азмун, к тому моменту уже ушедший на замену, схватил Карлуша Кейруша за горло в порыве радости.
Победа над Уэльсом стала для Ирана первой на чемпионате мира в Катаре. В первом туре иранская национальная команда потерпела поражение от Англии (2:6). В последнем матче на групповом этапе иранцы сыграют со сборной США. Команда Азмуна сохраняет шансы на выход из группы, имея в активе три набранных очка и занимая второе место в группе.
Иранская девочка танцует под аплодисменты мужчин
- 26 ноября 2022
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