Мостовой: ощущение, что на ЧМ-2022 за Канаду приехали играть Гретцки, Макдэвид и Кросби

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от прошедших матчей чемпионата мира — 2022 в Катаре.
«Хочу выделить Испанию — она стоит особняком. Так, как они сыграли в первом матче, многим за этот чемпионат мира так не удастся сыграть. Главное, чтобы такое было не в одной игре. Но сейчас эту Испанию можно сравнить с великой Испанией Висенте дель Боске.
Многие команды в 1-м туре не должны были проигрывать или играть вничью. Например, Канада — вы посмотрите, что они делали с Бельгией в первом тайме. Канадцы просто весь тайм возили их. У меня было ощущение, что на ЧМ-2022 за Канаду приехали играть Гретцки, Макдэвид и Кросби. Африканцам тоже не повезло: Гана, Камерун, Сенегал — они все играли хорошо и не уступали соперникам.
Среди игроков хотел бы выделить Мбаппе, который в игре с Австралией показал свой высочайший уровень. Гол Ришарлисона в ворота Сербии — это шедевр», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 26 ноября 2022
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