Голкипер «Торпедо» Довбня не примет участия в кубковом матче с «Уралом»
Поделиться
Вратарь «Торпедо» Александр Довбня пропустит матч 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Уралом». Футболист не попадёт в заявку команды из-за плохого самочувствия. Об этом сообщила пресс-служба московского «Торпедо».
Впервые в заявку московского клуба будет включён 18-летний голкипер Андрей Бондарь.
Кубковая встреча «Торпедо» и «Урала» состоится сегодня, 26 ноября. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Главный арбитр — Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Начало матча — в 16:00 по московскому времени.
«Урал» возглавляет турнирную таблицу группы D. Команда Виктора Гончаренко набрала 11 очков после пяти матчей. ЦСКА (10) — на второй строчке. «Торпедо» (7) занимает третье место.
Комментарии
- 26 ноября 2022
-
15:00
-
14:58
-
14:55
-
14:54
-
14:39
-
14:30
-
14:27
-
14:03
-
14:00
-
13:50
-
13:48
-
13:39
-
13:25
-
13:23
-
13:10
-
13:06
-
13:04
-
13:00
-
12:58
-
12:43
-
12:40
-
12:40
-
12:38
-
12:25
-
12:21
-
12:20
-
12:05
-
12:00
-
11:55
-
11:55
-
11:50
-
11:40
-
11:37
-
11:24
-
11:20
Партнерский контент