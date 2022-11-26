Голкипер «Торпедо» Довбня не примет участия в кубковом матче с «Уралом»

Вратарь «Торпедо» Александр Довбня пропустит матч 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Уралом». Футболист не попадёт в заявку команды из-за плохого самочувствия. Об этом сообщила пресс-служба московского «Торпедо».

Впервые в заявку московского клуба будет включён 18-летний голкипер Андрей Бондарь.

Кубковая встреча «Торпедо» и «Урала» состоится сегодня, 26 ноября. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Главный арбитр — Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

«Урал» возглавляет турнирную таблицу группы D. Команда Виктора Гончаренко набрала 11 очков после пяти матчей. ЦСКА (10) — на второй строчке. «Торпедо» (7) занимает третье место.