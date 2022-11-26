Курбана Бердыева представили футболистам «Сочи» в качестве главного тренера команды

Российский специалист Курбан Бердыев был представлен игрокам «Сочи» в роли нового главного тренера клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



В ближайшее время о его назначении будет объявлено официально.

70-летний Бердыев последний раз работал в российском чемпионате в 2019 году, когда второй раз в карьере возглавлял «Рубин». Во главе казанской команды специалист дважды становился чемпионом России, также два раза выигрывал Суперкубок страны и один раз одержал победу в Кубке. С июня 2022 года Бердыев работал в иранском футбольном клубе «Трактор».

Сочинцы ушли на зимнюю паузу на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков после 17 проведённых встреч. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 42 очка. В первом весеннем туре «Сочи» дома будет принимать московский ЦСКА.