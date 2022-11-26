Мукоко: я люблю «Боруссию» Дортмунд. Я правда хочу остаться здесь

Нападающий «Боруссии» Дортмунд и сборной Германии Юссуфа Мукоко заявил, что хотел бы остаться в немецком клубе.

«Мне очень хорошо в «Боруссии», я люблю этот клуб. Я правда очень хочу остаться здесь. Я хочу понимать, какой проект у клуба и какие перспективы мне предложат. Это важная деталь», — приводит слова Мукоко Redaktions Netzwerks Deutschland.

18-летний Мукоко сыграл 22 матча во всех турнирах за «Боруссию» Дортмунд в текущем сезоне. Нападающий забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Футболист вошёл в окончательный состав сборной Германии на чемпионат мира 2022 года в Катаре и уже сыграл на турнире в матче с Японией (1:2).

Контракт молодого немца с клубом из Дортмунда истекает летом 2023 года. По слухам, в Мукоко заинтересованы несколько европейских клубов.

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