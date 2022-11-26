Тунис — Австралия: Митчелл Дюк забил гол на 23-й минуте
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В эти минуты проходит матч 2-го тура чемпионата мира, в котором встречаются сборные Туниса и Австралии. Команды играют на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Главный арбитр матча — Даниэль Зиберт (Германия). Австралийцы выигрывают у Туниса со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Нападающий сборной Австралии Митчелл Дюк открыл счёт на 23-й минуте: он головой замкнул подачу Крейга Гудвина с левого фланга.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. В 1-м туре Тунис сыграл вничью с Данией (0:0), а Австралия проиграла сборной Франции с разгромным счётом 1:4. Команды Франции и Дании встретятся сегодня, 26 ноября. Начало матча — в 19:00 мск.
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