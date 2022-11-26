Головин высказался о признании болельщиками лучшим игроком «Монако» в ноябре

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поблагодарил болельщиков за признание лучшим игроком клуба в ноябре.

«Конечно, признание болельщиков и такая оценка с их стороны это всегда приятно. Тем более в ноябре мы смогли выйти в весеннюю часть Лиги Европы, что было важно для нас. Но в любом случае я должен разделить этот приз с партнёрами по команде. Такая оценка моей игры это, безусловно, и их заслуга тоже», — сказал Головин с беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, второе место в рейтинге занял Виссам Бен-Йеддер, на третьей строчке расположился Кевин Фолланд. Россиянин принял участие в трёх матчах в прошлом месяце, забил один гол и сделал две результативные передачи.