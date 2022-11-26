Маттеус: у «Барселоны» нет ни евро, но она подписывает Левандовского

Бывший немецкий футболист Лотар Маттеус рассказал, куда может перейти полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, пошутив при этом про финансовые возможности футбольного клуба «Барселона».

«Что я думаю о Джуде Беллингеме? Что он уйдёт из «Боруссии» Дортмунд в «Реал» Мадрид или команду английской Премьер-лиги. Туда, где есть большие деньги. Единственная команда, у которой нет денег, но она может подписывать игроков — это «Барселона», у которой нет ни евро, но она подписывает Левандовского», — приводит слова Маттеуса Marca.

Напомним, Роберт Левандовски стал игроком «Барселоны» летом этого года. Каталонский клуб выкупил польского нападающего у мюнхенской «Баварии» за € 45 млн.

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