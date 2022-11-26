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Маттеус: у «Барселоны» нет ни евро, но она подписывает Левандовского

Маттеус: у «Барселоны» нет ни евро, но она подписывает Левандовского
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Бывший немецкий футболист Лотар Маттеус рассказал, куда может перейти полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, пошутив при этом про финансовые возможности футбольного клуба «Барселона».

«Что я думаю о Джуде Беллингеме? Что он уйдёт из «Боруссии» Дортмунд в «Реал» Мадрид или команду английской Премьер-лиги. Туда, где есть большие деньги. Единственная команда, у которой нет денег, но она может подписывать игроков — это «Барселона», у которой нет ни евро, но она подписывает Левандовского», — приводит слова Маттеуса Marca.

Напомним, Роберт Левандовски стал игроком «Барселоны» летом этого года. Каталонский клуб выкупил польского нападающего у мюнхенской «Баварии» за € 45 млн.

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