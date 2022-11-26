Маттеус: Мусиала может стать следующим Месси. Горецку можно сравнить со мной

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус оценил двух игроков нынешнего состава немецкой национальной команды Джамала Мусиалу и Леона Горецку.

«Кто из нынешних игроков больше всего напоминает меня? Трудно сказать. Горецка мог бы играть на моей позиции. Я не был «десяткой», а скорее «восьмёркой», тем, кто переходит из зоны в зону. Я отрабатывал в защите и пытался отдавать голевые передачи в атаке.

Что я думаю о Джамале Мусиале? Он может стать следующим Месси. Следите за ним. Он отличный игрок, что показывает его успех в «Баварии» сейчас. Он парень, который на 100% сосредоточен на футболе. Он не отвлекается. Он очень профессионален, очень умён, увлечён игрой. Я являюсь его большим поклонником уже несколько лет, с тех пор, как впервые увидел его», — приводит слова Маттеуса Marca.

Горецка и Мусиала вместе играют за мюнхенскую «Баварию». На счету 27-летнего Горецки шесть голов и четыре голевых передачи в 18 играх сезона. У 19-летнего Мусиалы 12 голов и 10 передач в 22 матчах.

Новость по теме Хавбек сборной Германии Мусиала: сравнение с Месси — это невероятная честь

Болельщики «Баварии» скандировали имя Месси в Барселоне