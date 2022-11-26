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Польша — Саудовская Аравия: стартовые составы на матч ЧМ-2022

Польша — Саудовская Аравия: стартовые составы на матч ЧМ-2022
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Сборные Польши и Саудовской Аравии объявили стартовые составы команд на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча пройдёт на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райане. Начало матча – в 16:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Польши: Щенсны, Берешиньски, Кивёр, Глик, Кэш, Зелиньски, Крыховяк, Белик, Франковски, Милик, Левандовски.

Сборная Саудовской Аравии: Аль-Оваис, Аль-Бурайк, Аль-Булайхи, Аль-Амри, Абдул Хамид, Аль-Мальки, Канно, Аль-Наджи, Аль-Давсари, Аль-Брикан, Аль-Шехри.

Сборная Польши в 1-м туре сыграла вничью с Мексикой. Команды не забили друг другу голов. Национальная команда Саудовской Аравии победила Аргентину 2:1, проигрывая по ходу матча. Аргентина и Мексика также проведут свой матч сегодня, 26 ноября. Начало встречи – в 19:00 мск.

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