Генсек Норвежского Хельсинкского комитета осудила появление флага России в матче ЧМ-2022

Генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдеман отреагировала на появление российского флага в матче чемпионата мира — 2022.



Напомним, игрок с российским паспортом Гаэль Ондуа, играющий за сборную Камеруна, выступил в матче группового этапа ЧМ-2022 в Катаре с командой Швейцарии в бутсах, на которых изображён флаг России.



«Если это не вызовет спортивной реакции, то это в очередной раз покажет, насколько ФИФА вышла из-под контроля. Это политический символ, который воспринимается как поддержка отстранённой команды. При этом высказывания в пользу ценностей ФИФА, таких как равенство, равноправие и единая любовь, запрещены. А на политические высказывания смотрят сквозь пальцы. ФИФА должна навести порядок», — приводит слова Линдеман NRK.

Защитник сборной Камеруна вышел на замену на 68-й минуте матча 1-го тура чемпионата мира с командой Швейцарии. Камерунцы уступили со счётом 0:1.