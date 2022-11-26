Генсек Норвежского Хельсинкского комитета осудила появление флага России в матче ЧМ-2022

Генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдеман отреагировала на появление российского флага в матче чемпионата мира — 2022.
Напомним, игрок с российским паспортом Гаэль Ондуа, играющий за сборную Камеруна, выступил в матче группового этапа ЧМ-2022 в Катаре с командой Швейцарии в бутсах, на которых изображён флаг России.
«Если это не вызовет спортивной реакции, то это в очередной раз покажет, насколько ФИФА вышла из-под контроля. Это политический символ, который воспринимается как поддержка отстранённой команды. При этом высказывания в пользу ценностей ФИФА, таких как равенство, равноправие и единая любовь, запрещены. А на политические высказывания смотрят сквозь пальцы. ФИФА должна навести порядок», — приводит слова Линдеман NRK.
Защитник сборной Камеруна вышел на замену на 68-й минуте матча 1-го тура чемпионата мира с командой Швейцарии. Камерунцы уступили со счётом 0:1.
- 26 ноября 2022
-
16:57
-
16:55
-
16:48
-
16:47
-
16:45
-
16:41
-
16:35
-
16:24
-
16:23
-
16:08
-
16:05
-
16:00
-
16:00
-
15:52
-
15:32
-
15:31
-
15:24
-
15:15
-
15:11
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:58
-
14:55
-
14:54
-
14:39
-
14:30
-
14:27
-
14:03
-
14:00
-
13:50
-
13:48
-
13:39
-
13:25
-
13:23