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Тунис — Австралия 0:1, результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ 26 ноября 2022 года

Сборная Австралии обыграла Тунис в матче ЧМ-2022 благодаря голу Дюка
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Завершился матч 2-го тура чемпионата мира, в котором встречались сборные Туниса и Австралии. Команды играли на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Встречу обслуживал главный судья Даниэль Зиберт (Германия). Австралийцы одержали победу с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий сборной Австралии Митчелл Дюк на 23-й минуте. Австралийцы быстро вышли из обороны в атаку, последовал перевод на левый край, откуда Крейг Гудвин выполнил подачу в штрафную, а Дюк кивнул головой так, что мяч залетел в дальний угол ворот.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. В 1-м туре Тунис сыграл вничью с Данией (0:0), а Австралия проиграла сборной Франции с разгромным счётом 1:4. Команды Франции и Дании встретятся сегодня, 26 ноября. Начало матча — в 19:00 мск.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа D. 2-й тур
26 ноября 2022, суббота. 13:00 МСК
Тунис
Окончен
0 : 1
Австралия
0:1 Дюк – 23'
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